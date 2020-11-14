Samanyolu Haber /Dünya / Senatörlerden kritik mektup /14 Kasım 2020 23:34

Senatörlerden kritik mektup

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir grup Demokrat senatör, seçilmiş başkan Joe Biden'a mektup yazdı. Senatörler, Biden'dan Türkiye'ye yönelik politikanın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı başkanı olarak seçilen Joe Biden'a senatörler tarafından gönderilen mektupta Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alan Türkiye'ye dönük siyasetin değiştirilmesini talep etti.
 
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in sitesinde yayımlanan mektupta, "Barışı memnuniyetle karşılıyor olsak da bu anlaşmanın sebep olduğu hem kısa hem de uzun vadeli meselelerden derin endişe duyuyoruz. Zira Dağlık Karabağ'ın nihai statüsü meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir şey içermiyor." ifadelerine yer verildi.

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Mektupta, "Başkanlık görevini üstlendiğinizde, bölgeye yönelik demokrasiyi, insan haklarını destekleyen yeni bir politika uygulama imkânına sahip olacaksınız. " denildi.

Demokrat senatörler, Biden'a şu talepte bulundu: "NATO üyesi olarak defalarca ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket eden Türkiye'ye yönelik politikanın yeniden gözden geçirilmesi ve Ermenistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerekiyor." 
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