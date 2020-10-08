Samanyolu Haber /Dünya / Senatörlerden Trump'a çağrı: Türkiye yaptırımları hayata geçsin /08 Ekim 2020 13:35

Senatörlerden Trump'a çağrı: Türkiye yaptırımları hayata geçsin

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Trump yönetimine bir mektup yazarak Türkiye'ye 'S-400 yaptırımı' çağrısında bulundu.

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ABD'de Cumhuriyetçi James Lankford ve Demokrat Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazarak Türkiye'ye S-400 yaptırımı talebinde bulundu. 

ABD'nin 'Türkiye’nin S-400 alımı sırasında müdahale etmemesinin Türkiye hükümetini güçlendirdiği' iddia edilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Son haberler Türkiye’nin bu savunma sistemini bırakma gibi bir planı olmadığını gösteriyor. Ayrıca Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmakta yavaş hareket etmesi Türkiye yönetiminin elini güçlendirdi. Gelen son haberlerin bilgisiyle birlikte Türkiye’ye yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması çağrımızı yineliyoruz."

?Senatörlerin 'son haberler' diyerek bahsettikleri olayın ise S-400'lerin Sinop'ta test edileceğine ilişkin yayınlanan haberler olduğu öğrenilmişti.
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