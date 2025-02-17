Samanyolu Haber /Gündem / Sendikada kabus: Şube başkanı, genel sekreteri öldürdü! /17 Şubat 2025 17:47

Sendikada kabus: Şube başkanı, genel sekreteri öldürdü!

Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Şube Başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı Şube Sekreteri Erdinç Koç'u tabancayla vurarak öldürdü. Koç olay yerinde hayatını kaybederken, saldırı sonrası intihar girişiminde bulunan Ilgaz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Ankara'daki binasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SALDIRIDAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.

Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GENEL SEKRETER ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

BİRLEŞİK METAL-İŞ GENEL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Olayın ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'dan açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Atar, "Acımız çok büyük , bugün Ankara’da Sendikamızın Anadolu Şubesi’nde maalesef talihsiz acı bir olay yaşanmıştır. Sendikamızın  Şube Sekreteri Erdinç Koç silahla vurularak vefat etmiştir. Şube başkanı Deniz Ilgan ise muhtemel intihar sebebiyle ağır yaralı olarak Gazi hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Savcılık soruşturması sonrası kamuoyuna gerekli, ayrıntılı bilgi verilecektir" dedi.
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