Sendikalardan Erdoğan'a 'ek gösterge' tepkisi

Uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge ile ilgili gün içinde yeni bir gelişme yaşandı.







AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ek gösterge düzenlemesinin uygulanmaya başlanması beklenirken sendika yönetimlerinin ise söz konusu düzenlemeyi yeterli bulmadıkları ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre AKP’nin yıllardır seçim vaadi olarak sunup yerine getirmediği 3600 ek gösterge düzenlemesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdıklarını, yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil 5,3 milyon kamu emekçisinin bu düzenlemeden yararlanacağını söyledi. Sayıları 500 bini aşan ve ek göstergesi bulunmayan sözleşmeli personel konusunda ise bir detay paylaşılmadı. AKP’nin yıllardır seçim vaadi olarak sunup yerine getirmediği 3600 ek gösterge düzenlemesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdıklarını, yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil 5,3 milyon kamu emekçisinin bu düzenlemeden yararlanacağını söyledi. Sayıları 500 bini aşan ve ek göstergesi bulunmayan sözleşmeli personel konusunda ise bir detay paylaşılmadı.

MEZARDA EMEKLİLİK YASASI, EK GÖSTERGEYİ DE VURDU





KESK: BEKLENTİYİ KARŞILAMADI





Sendikaların ayrımsız şartsız 3600 ek gösterge talebi yerine ek göstergelerde 600 puan artışa gidilirken, Erdoğan’ın 3600 ek gösterge için “1. dereceye gelmiş olma” şartını açıklaması ise dikkat çekti. Mevcut durumda memurlar eğitim durumlarına göre belirli derece ve kademeden başlıyorlar. Görevleri süresince derece ve kademeleri yükseliyor. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise mezunu memurlar daha düşük derecelerden başladıkları için 1. dereceye kadar çıkamıyor. Örneğin ilkokul mezunu olup yardımcı hizmetler sınıfında başlayan bir memur en fazla 7. dereceye kadar yükselebilir. Lise mezunu bir memur ise 13. dereceden göreve başlayıp en fazla 3. dereceye kadar yükselebiliyor. Bu haliyle 3600 ek göstergeden yararlanma hakkı ön lisans ve üzeri mezunlarına getirilmiş oluyor.Detayları henüz belli olmasa da Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ve sendikalardan gelen yanıta göre, 2008 yılından sonra göreve başlayan memurların 3600 ek göstergeden emeklilik maaşı ve ikramiyesi açısından yararlanmayacağını gösteriyor. Bilindiği gibi 2008 yılında çıkarılan mezarda emeklilik olarak bilinen 5510 Sayılı yasa ile emeklilik yaşı 65’e yükseltilirken, emeklilik bağlama oranları düşürülmüştü.Gazetemiz Evrensel'e konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Erdoğan'ın açıklamasının seçime yönelik olduğunu ifade etti. Ek göstergede 600 puan yükseltmenin kamu emekçileri açısından çok bir şey ifade etmediğini belirten Bozgeyik, şöyle konuştu: "Tabi düzenlemenin detaylarına bakmamız gerekiyor. Ancak burada eşitsizliğin ortadan kaldırılmadığını söyleyebiliriz. 2008 yılında çıkarılan 5510 Sayılı Kanun kapsamında çalışan 1 milyon 750 bine yakın kamu emekçisi ek göstergeden yararlanamıyordu. Emeklilikleri işçiler gibi hesaplanıyordu. Bu nedenle emeklilik aylığına bağlama oranlarının yükseltilmesi gerekiyor. Kamu emekçileri açısından eşitsizliğin ortadan kaldırılması için özel hizmet tazminatlarının, emeklilik aylığına bağlama oranlarının yükseltilmesi gerekiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge için 1. derece şartı olduğunu söyledi. Oysa yasaya göre yardımcı hizmetler sınıfında yer alanlar 15. dereceden göreve başlıyor. Bu nedenlerle beklentilerimizin karşılamadığını ifade etmek istiyorum."