Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi: '46 yıllık dostum gelmiş'

Yeşilçam'ın onlarca filminde yer alan usta sanatçılar Şener Şen ile İlyas Salman, aralarındaki küslüğü bitirdi. Şen, Salman’ın evine giderek adım attı.Salman, güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Paylaştığı fotoğrafın altına "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye not düştü.Fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.Son olarak Yavuz Turgul'un 2017'de izleyiciyle buluşan 'Yol Ayrımı' filminde Rutkay Aziz, Ruhsal Öcal ve Tilbe Saran gibi ustalarla kamera karşısına geçen Şen ile eski dostu Salman'ın arasına siyasi fikir ayrılığı girdiği iddia edilmişti.O dönem Şener Şen'in, yaşanan bir tartışma sonrasında görüşlerini çok sert bulduğu İlyas Salman'a, "Bir daha benim adımı dahi hiçbir ortamda ağzına alma" dediği ileri sürülmüştü.Nitekim Salman, Kemal Sunal'la ilgili katıldığı bir toplantıda 'Kibar Feyzo' filminin çekimlerinden bir anıyı anlattığı sırada Şener Şen ile aralarının bozuk olduğunu ağzından kaçırmıştı.Salman, "Ben, Adile (Naşit) abla ve başka bir orta yaşlı bir oyuncu daha var, ama kendisi benim, ismini hiçbir ortamda zikretmemi istemiyor. Ben bu duruma saygı duyduğum için ismini söylemiyorum" diyerek konuya başlamıştı.Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir programa katılan İlyas Salman, Yeşilçam’daki dostluklarından bahsetmişti.Salman programda "Kemal benim hemşomdu. O Pötürgeli'ydi, ben Erguvan'lıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal'in arkasından çok ağladım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.