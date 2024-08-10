Samanyolu Haber /Gündem / Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı /10 Ağustos 2024 09:08

Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı

Şener Şen'in, "Zengin Mutfağı" isimli tiyatro oyununun Ankara'daki gösterimine saldırı düzenlendi. Dışarıdan bir grubun seyircilere cam şişeler fırlatması ve yaşanan panik üzerine oyuna ara verildi.

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Sanatçı Şener Şen'in yönettiği ve oynadığı aldığı "Zengin Mutfağı" oyununun gösterimi bu akşam, Ankara'daki Oran Açık Hava Sahnesi'nde yapıldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, dışarıdan bir grup, cam şişelerle seyircilere saldırdı.

Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı. Panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir ara verildi, sonra oyun tamamlandı... Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık" ifadelerine yer verdi.

İsmail Arı, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de seyirciler arasında olduğunu aktardı.
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