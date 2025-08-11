Samanyolu Haber /Gündem / Şener Üşümezsoy''dan Sındırgı''ya yeni uyarı: Yan faya dikkat ! /11 Ağustos 2025 19:01

Şener Üşümezsoy''dan Sındırgı''ya yeni uyarı: Yan faya dikkat !

Sındırgı’daki 6,1’lik depremi öngören Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yan fayın kırılması halinde 6,2 büyüklüğünde yeni bir depremin olabileceği uyarısında bulundu..

SHABER3.COM

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini, bunlardan 10’unun 4 büyüklüğünün üzerinde olduğunu açıkladı. AFAD, sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini duyurdu.

“Yeni Deprem Olabilir” Uyarısı

Deprem sonrası vatandaşların büyük bölümü geceyi sokaklarda, parklarda ve açık alanlarda geçirdi. Sarsıntının ardından uzmanlardan da yeni uyarılar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremden yaklaşık bir ay önce bölgedeki fay hatlarına ilişkin risklere dikkat çekmişti.

Üşümezsoy, Sındırgı’da 6,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana gelebileceğini belirtti. “Yanındaki fay kırılırsa bir deprem daha olur. Eğer Demirci tarafı kırılmazsa olmaz” diyen Üşümezsoy, bu değerlendirmeyi bölgedeki kaya yapılarının incelenmesi ve deformasyonlarının analiz edilmesiyle yaptıklarını ifade ederek, “Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak ‘nasıl bir deprem yaratabilir’ ona bakıyoruz” dedi.

Kendi YouTube kanalında da konuyu ele alan Üşümezsoy, Simav-Demirci-Sındırgı hattının jeolojik yapısına dikkat çekerek, “Anadolu, saatin ters yönünde dönerek güneye, Akdeniz’e doğru ilerlediği için bu bölgelerde gerilme ile oluşmuş yapılar ortaya çıkmaktadır” dedi.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şener Üşümezsoy''dan Sındırgı''ya yeni uyarı: Yan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:53:38