Şener Üşümezsoy''dan Sındırgı''ya yeni uyarı: Yan faya dikkat !





“Yeni Deprem Olabilir” Uyarısı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini, bunlardan 10’unun 4 büyüklüğünün üzerinde olduğunu açıkladı. AFAD, sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini duyurdu.Deprem sonrası vatandaşların büyük bölümü geceyi sokaklarda, parklarda ve açık alanlarda geçirdi. Sarsıntının ardından uzmanlardan da yeni uyarılar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremden yaklaşık bir ay önce bölgedeki fay hatlarına ilişkin risklere dikkat çekmişti.Üşümezsoy, Sındırgı’da 6,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana gelebileceğini belirtti. “Yanındaki fay kırılırsa bir deprem daha olur. Eğer Demirci tarafı kırılmazsa olmaz” diyen Üşümezsoy, bu değerlendirmeyi bölgedeki kaya yapılarının incelenmesi ve deformasyonlarının analiz edilmesiyle yaptıklarını ifade ederek, “Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak ‘nasıl bir deprem yaratabilir’ ona bakıyoruz” dedi.Kendi YouTube kanalında da konuyu ele alan Üşümezsoy, Simav-Demirci-Sındırgı hattının jeolojik yapısına dikkat çekerek, “Anadolu, saatin ters yönünde dönerek güneye, Akdeniz’e doğru ilerlediği için bu bölgelerde gerilme ile oluşmuş yapılar ortaya çıkmaktadır” dedi.