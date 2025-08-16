Şener'den, Birinci'ye: “Bunlar alçaktır, şerefsizdir…”

En son, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın açıklamalarını yeniden paylaşan Şener, Birinci’ye dolaylı olarak yüklendi. Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP’li Mücahit Birinci ile ilgili açıklamaları hakkında konuşmuş ve “Bunlar alçaktır, şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi? Vicdanı olan, hukukun üstünlüğünü norm kabul eden hiçbir yargı mensubuna da bu tiplerin yanaşması mümkün değil. Bu tipler yok mu Türkiye’de, var… Bunlar her mesleğin çakallığını yapan tiplerdir bunlar. Bu tiplerle genele dönüştürüp, onlar oluyor diyerek gerçek olan iddiaların da üzeri asla örtülemez. Benim için bu varsa yapanlar suç işliyor.” ifadelerini kullanmıştı.









Gazeteci Nedim Şener ile AKP’li Mücahit Birinci arasındaki gerilim sürüyor. Şener, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerdiğini belirttiği paylaşımlar nedeniyle Birinci hakkında suç duyurusunda bulundu. Mücahit Birinci ise Şener için “sıkletim değil” diyerek geri çekildi.Özgür Özel, “AK Parti’ye doğum günü hediyesi” diyerek duyurduğu “İBB soruşturması borsası” iddialarını anlatmış, tartışmalar alevlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in Mücahit Birinci hakkındaki iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İBB dosyası itirafçılarından Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatıldı.Öte yandan Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’na “Roma’da hesapları şişirdik ve gazetecilere para verdik, artık hepsi bizden” dediği öne sürülmüş, İmamoğlu’nun da “İyi yaptınız zaten hepsi aç köpek, ara ara hepsini doyurun” dediği iddia edilmişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP eski MKYK üyesi Mücahit Birinci ile ilgili açıkladığı belgeler siyasette geniş yankı uyandırırken, gazeteci Nedim Şener ile Mücahit Birinci arasındaki polemik sertleşerek devam etti.Özgür Özel’in, İBB operasyonunda tutuklanan iş insanı Murat Kapki’nin yalancı tanıklığa zorlanmadığını savunduğu belgeleri açıklamasının ardından gündeme gelen tartışmalarda, Mücahit Birinci ile Murat Kapki arasında geçtiği iddia edilen bazı diyaloglarda Nedim Şener’in adının geçmesiyle birlikte yeni bir cephe açıldı. Söz konusu iddiaların ardından Birinci ve Şener, sosyal medya platformu X üzerinden karşılıklı ağır ifadelerle birbirlerine yüklendi.Mücahit Birinci, tartışmaların ardından Nedim Şener hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını, “Sıkletim değil” sözleriyle duyururken, Şener bu açıklamaya karşılık vererek, Birinci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Şener, Birinci’nin geçmişte AKP’de görev almış biri olarak bu tür akçeli işlerle anılmasını eleştirerek, “Asıl o benim sıkletim değil” dedi.Nedim Şener ayrıca, Birinci’nin hem kamuoyunda hem de AKP içerisinden tepki gördüğünü öne sürdü.Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Nedim Şener’in avukatları aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Mücahit Birinci’nin 14 Ağustos 2025’te kişisel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda yer alan ifadeler delil olarak sunuldu. Suç duyurusunda yer verilen ifadeler arasında şu dikkat çekici sözler bulunuyor:“Ne oldu ulan zır deli bir anda kibarlaştın. Çakal! Minnoş seni! Soruşturma bittiğinde senin adın KEFAL NEDİM olacak. Nerede ne zaman istiyorsan seni akordeon yapacağım…”Bir diğer paylaşımda ise:“Oğlum bak seni yamulturum. Bu X’i attığında o gö… beynin alkolden hatırlamıyor olabilir. Hemen seni aradım, altını doldurdun. Süzme seni!” gibi ifadelerin kullanıldığı belirtildi.Şener’in avukatları, Birinci’nin sözlerinin açıkça hakaret ve tehdit içerdiğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:“Şüpheli Mücahit Birinci, müvekkilimize ‘çakal, kefal, minnoş, akıl hastası, deli, yavşak’ gibi hakaret içeren sıfatlarla saldırmakla kalmamış; ‘kolpalık yapmak nedir göreceksin, seni akordeon yapacağım, seni yamulturum’ gibi sözlerle de müvekkilimi alenen tehdit etmiştir.”Dilekçenin sonunda, Mücahit Birinci hakkında yasal işlem başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.