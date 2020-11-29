Samanyolu Haber /Dünya / Şengal halkı anlaşmaya tepki gösterdi /29 Kasım 2020 18:35

Şengal halkı anlaşmaya tepki gösterdi

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesi arasında imzalanan Şengal Anlaşması’na tepkiler sürüyor. Anlaşma kapsamında Bağdat hükümetine bağlı binlerce silahlı gücün Şengal’in batısında konuşlandırılması bölgeyi olası bir çatışmanın eşiğine getirmiş durumda.

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Şengal halkı bugün alanlara çıkarak anlaşmayı protesto etti ve “Şengal anlaşmasını reddediyoruz” dedi.

Şengal Özerk Yönetimi yetkililerinden Hisen Heci, “Şengal için siyasi, güvenlik ve sosyal konularında kalıcı çözümler bulunmalı” dedi ve özerk yönetimin tanınması gerektiğine dikkat çekti.

Hiçbir devlet gücünün olmadığı zaman Şengal Özerk Yönetimi ile asayişinin halkı koruduğunu belirten Hisen Heci “Bu yüzden bu yönetim tanınmalı. Êzidxanê Asayişi Şengal halkını şimdiye kadar bütün saldırı ve şiddetten korumuştur. Bu yüzden Êzidxanê Asayişi yasal düzenlemelerle resmi güvenlik gücü olarak kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ardından Şengal halkının talepleri Irak Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Şengal Demokratik Özerk Meclisi, geçtiğimiz günlerde Şengal’in tehlikede olduğunu belirtmiş ve bütün güçlere Ezidi toplumunun savunması için hazır olması gerektiği çağrısını yapmıştı.

Şengal Demokratik Özerk Meclisi tarafından yapılan açıklamada Şengal’e 10 bin asker sevk edilmesinin hedeflendiği belirtilmiş ve şu ifadelere yer verilmişti:

“Biz de bu kadar güç niye diye soruyoruz. DAİŞ saldırdığında bu güçler neredeydi? DAİŞ’e karşı savaştığımızda bu güçler neredeydi? Şengal’in dışarıdan gelen hiçbir askeri güce ihtiyacı yoktur.”
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