Samanyolu Haber /Gündem / Şengen bölgesi Hırvatistan’ın katılımıyla genişledi /31 Aralık 2022 19:18

Şengen bölgesi Hırvatistan’ın katılımıyla genişledi

Avrupa'da vize ve sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Şengen bölgesi, 1 Ocak'ta Hırvatistan'ın katılımıyla 27 ülkeyi kapsayacak.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Hırvatistan, 1 Ocak 2023’ten itibaren Şengen bölgesine dahil olacak. Böylece Şengen ülkelerinin sayısı 27’ye çıkacak.

Hırvatistan, AB’ye katıldığı 2013’ten beri Şengen kurallarını parça parça uygulamaya soktu. Hırvatistan, Şengen’e dahil olmanın mallar ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine katkı getireceğini, rekabet gücünü artıracağını savunuyordu.

Hırvatistan, ayrıca Şengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını hesaplıyor.

Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak 2023’ten itibaren ülke sınırlarının kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılıkta Şengen kurallarına uygun hale geleceğini açıklamıştı.
Ancak havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihi gösteriliyor.

Hırvatistan ile birlikte 22 AB üyesi ülke Şengen içinde yer alıyor. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Çekya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, İspanya, İtalya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, İsveç, Slovenya, Slovakya’dan oluşuyor.

Ayrıca AB üyesi olmayan 4 ülke İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn da Şengen içinde bulunuyor
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