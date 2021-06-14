Samanyolu Haber /Gündem / Şengül Ağabeyin tedavisi sürüyor, sevenlerinden dua bekliyor /14 Haziran 2021 14:07

Şengül Ağabeyin tedavisi sürüyor, sevenlerinden dua bekliyor

Hastanede süren koronavirüs tedavisinde 2. ayına girmek üzere olan Hizmet Hareketi'nin ileri gelenlerinden, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül Hocamızın son durumu stabil olarak devam ediyor.

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Nisan başında Koronavirüs'e yakalanan ve bir süre sonra tedavisine hastanede devam edilmesi kararı alınan Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Almanya'da tedavisi süren Şengül'le ilgili sosyal medyada asılsız bazı paylaşımlar yapılırken sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı, uyutulduğu ve oksijen tedavisine devam edildiği belirtiliyor. 

Sevenleri Mehmet Ali Şengül için dua talebinde bulunurken sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz
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