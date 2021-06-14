Şengül Ağabeyin tedavisi sürüyor, sevenlerinden dua bekliyor

Nisan başında Koronavirüs'e yakalanan ve bir süre sonra tedavisine hastanede devam edilmesi kararı alınan Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.





Almanya'da tedavisi süren Şengül'le ilgili sosyal medyada asılsız bazı paylaşımlar yapılırken sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı, uyutulduğu ve oksijen tedavisine devam edildiği belirtiliyor.





Sevenleri Mehmet Ali Şengül için dua talebinde bulunurken sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz