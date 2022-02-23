Şengül Hablemitoğlu: Kumpas falan yok, her şey gün gibi ortada





Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu Nuri Gökhan Bozkır, geçtiğimiz ay bulunduğu Ukrayna’dan Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye’ye getirilmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 hafta kadar önce konuyla ilgili bir soru üzerine, “Nuri Gökhan Bozkır soruşturmasında bir F*** izi olduğu ilk başta da bugün de o dosya içerisinde netleşmiş durumda.” ifadelerini kullanmıştı.Ancak Nuri Bozkır’ın ifadeleri Erdoğan’ı yalanladı. Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Bozkır’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bozkır, o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin (Levent Göktaş) 2002 Kasım ayı ortalarında kendisini çağırarak, örtülü bir görev kapsamında Hablemitoğlu’nu hedef olarak bildirdiğini ve kendisinden Portakal Çiçeği Sokak’ta keşif yapmasını istediğini anlattı.Nuri Bozkır’ın ifadeleri sonrası oklar yeniden Ergenekon davasında yargılanan emekli Albay Levent Göktaş’a çevrildi. Hablemitoğlu cinayetini soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Göktaş’ın emir subayı Mehmet Narin’in ifadesini aldı. Narin, ‘Nuri Gökhan Bozkır’ın Levent Göktaş’ın ofisine geldiğini’ söyledi. Gelişmeler üzerine bir Oda TV’nin başını çektiği, Halk TV’nin desteklediği bir kesim yine ‘kumpas’ demeye başladı.Silah yüklü MİT TIR’ları davası Avukatı Vural Ergül, Hablemitoğlu soruşturmasını yakından takip eden isimlerden. Günlerdir konuyla ilgili önemli paylaşımlarda bulunan Ergül, son olarak, “UYARIYORUM! Emekli bir albay ve bir avukat olan Levent Göktaş’ın, itirafçı Nuri Gökhan Bozkır ve çevresiyle girdiği özellikle ‘iş ilişkileri’ni bilmeden, kendilerini şimdiden ‘kumpas da kumpas’ diye paralayanlar; sonradan utanmayın…” ifadelerini kullandı.Söz konusu paylaşımı alıntılayan Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise “Kumpas falan yok!.. Her şey gün gibi ortada gün kurusu kayısı gibi…” yazdı. Ergül’ün, “Buna ben de içtenlikle inanıyorum!.. Ve diliyorum ki adı geçen ‘diğerleri’ de birer birer bugüne değin gizlenilen tüm gerçeklerin ortaya çıkartılması için çabalar… Unutulmasın ki, Hablemitoğlu Suikastı’nın aydınlatılması tüm Yurtseverler için herşeyden önce bir namus borcudur!” cevabı üzerine Hablemitoğlu, “Bizim o anlamda bir şey beklediğimiz yok. Ne olduğunu biz biliyoruz…” ifadelerini kullandı.Akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de, AKP iktidara geldikten hemen sonra evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. AKP döneminin ilk faili meçhul cinayetiydi. Yürütülen soruşturmalarda olay yerinde hiçbir ize rastlanmamıştı. Faili meçhul olarak kalan cinayet soruşturmasında yıllarca bir arpa boyu yol alınamadı.Ergenekon soruşturmasıyla birlikte suikastteki sır perdesi aralanmaya başlamıştı. Ergenekon davasının 215. duruşmasında gizli tanık Kıskaç, ikinci Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Osman Gürbüz’ün kendisine, “Sıkmasaydım bu kadar para olur muydu? Necip Hablemitoğlu’nu öldürdüm, parayı aldım. Patron benim, jandarmada komutanım var, adı da Levent Ersöz.” dediğini söyleyecekti.Ergenekon Davası tutuklu sanıklarından Osman Yıldırım da ifadesinde Hablemitoğlu’nu Osman Gürbüz’ün öldürdüğünü ve Veli Küçük ile Muzaffer Tekin’in azmettirdiğini söylemişti. Ayrıca eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür de “Hablemitoğlu, askerî ihalelerle ilgili bilgi sızdırınca Ergenekon’un hedefi hâline gelmiş olabilir.” ifadelerini kullanmıştı. Hablemitoğlu, Alman vakıfları üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çekiyordu.Necip Hablemitoğlu’nu öldürmekle suçlanan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ukrayna’da yakalanıp geçtiğimiz ay Türkiye’ye getirildi.Nuri Gökhan Bozkır’ın adı da yine 15 Temmuz sonrasında soruşturmaya dahil edilmişti. Gazeteci Zihni Çakır, Hablemitoğlu’nu halen görevli muvazzaf bir asker olan T.M’nin öldürdüğünü ve silahı da Mogan gölüne attığını söyledi.Ancak yapılan incelemede T.M.’nin olay günü yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Hizmet Hareketi’ne yönelik ‘çatı’ davada ifadesine başvurulan Çakır, bu bilgiyi kendisine Nuri Gökhan Bozkır’ın verdiğini söyleyecekti. Sonrasında yapılan HTS incelemesinde Bozkır’ın cinayetten bir gün önce Hablemitoğlu’nun evinin yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi. (Savcılık böyle olduğunu iddia ediyor).Nuri Gökhan Bozkır, ÖKK’dan yüzbaşı rütbesindeyken ihraç edilmişti. Sauna çetesinde adı geçiyordu. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalanan ve IŞİD’e gönderilmek istenen soğan yüklü TIR’daki patlayıcı maddeler davasının da firari sanığı olan Bozkır, Hablemitoğlu cinayetinin gözaltına alınan ilk şüphesi oldu.