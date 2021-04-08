Samanyolu Haber /Gündem / "Seni gidi algıcı seni" /08 Nisan 2021 09:36

"Seni gidi algıcı seni"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bildiride imzası olan emekli amiralleri ve akrabalarını CHP ile irtibatlandırmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımını "Seni gidi algıcı seni" başlığıyla paylaştı.

"Seni gidi algıcı seni"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sözlerine cevap verdi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Montrö bildirisini hazırlayan emekli amirallerin arasında CHP'li isimlerin olduğunu öne sürdü. Erdoğan, "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. 104’ün içinde CHP üyesi olanlar vardır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine "Seni gidi algıcı seni!" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Neymiş efendim, bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, kardeşleri CHP’liymiş. Şu zekâya bak Allah aşkına. Bu aklı size kim veriyor? Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim, 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Siz şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. İstiyorsan şehit ailelerine soralım ne diyecek?" diye belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Seni gidi algıcı seni" Sonraki Haber >>

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:44:06