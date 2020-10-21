Seni işe ben koydum, maaşını da ben alacağım!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yönetici, savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde AKP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş'ün kendisini ve eşini işten çıkartmakla tehdit ettiğini belirtti.





Gümüş'ün kendisine, "Ben AKP Kadın Kolları Başkanıyım. Benim sayemde işe girdin. Seni ben işe koydum bu sebeple maaşını bir süre, yani 2020 yılı eylül ayına kadar ben çekeceğim. Daha sonra maaş kartını sana iade edeceğim." dediğini iddia etti.







AKP'li yönetici, Gümüş'ün kendisine ayrıca, "Telefonu sana AKP İl Başkanı aldı, bu sebeple telefon partiye ait bir telefondur." diyerek telefonu elinden çekerek aldığını iddia etti.





"SENİ BEN İŞE KOYDUM, MAAŞINI DA BEN ÇEKECEĞİM"





AKP'li yönetici, Sözcü'ye verdiği mülakatta şunları söyledi: "Ben Adıyaman Aile Destek Merkezi'nde Koordinatör olarak çalışmaktayım. Perihan Gümüş'ü AKP Kadın Kolları Başkanı olması sebebiyle tanıyorum. Yaklaşık 4,5 yıldır AKP yönetiminde Tanıtım Medya Başkanlığı yapıyorum. Dün saat 08:30 sıralarında Perihan Gümüş beni arayarak evine davet etti. İşe gitmeden önce Gümüş'ün evine uğradım. Birlikte oturduk, sohbet esnasında Gümüş'e daha önce vermiş olduğum maaş kartımı iade etmesini istedim. Ancak Perihan Gümüş kendisinin paraya ihtiyacı olduğunu bu sebeple banka kartını şu anda veremeyeceğini söyledi."





AKP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş vahim iddialar karşısında sessiz.







AKP'li yönetici şöyle devam etti: "Ben maaş kartımı Perihan Gümüş'e 9 Mart 2020'de vermiştim. Çünkü kartı vermek zorunda kaldım. Gümüş bana hitaben 'Ben AKP Kadın Kolları Başkanıyım. Benim sayemde işe girdin. Seni ben işe koydum, bu sebeple maaşını bir süre, yani 2020 yılı eylül ayına kadar ben çekeceğim. Daha sonra maaş kartını sana iade edeceğim’ demişti."





"BU TELEFON AK PARTİ'YE AİTTİR DEYİP TELEFONUMU ALDI"





AKP Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Gümüş'ün maaş kartını alması sonrasında telefonunu da istediğini iddia eden AKP'li yönetici, şunları söyledi: "Maaş kartını alması sonrasında cep telefonumu da istedi. Telefonumu vermek istemedim. Gümüş bana, ‘Telefonu sana AKP İl Başkanı aldı. Telefon AKP'ye ait bir telefondur’ diyerek telefonu elimden çekti."





Daha sonra telefonu kendisine verdiğini belirten AKP'li isimi, "Eşimi arayıp telefonun bozulduğunu, tamir için Perihan Gümüş'e vermem gerektiğini söyledi. Ben de Gümüş'ün isteği doğrultusunda eşimi arayarak telefonumun bozulduğunu tamir için Perihan Gümüş'e vereceğimi söyledim." dedi.





AKP'li isim, "Perihan Gümüş'ün evinden ayrıldıktan sonra hemen AKP binasına gittim. Parti binasında beklerken saat 14:30 sıralarında Perihan Gümüş parti binasına geldi. Telefonumu bana iade etmesini talep ettim. Gümüş bana telefonumu 16:30'da vereceğini söyledi, ancak vermedi." ifadelerini kullandı.





"SADECE SİM KARTINI VERDİ"





Telefonu istemesine rağmen sadece sim kartını alabildiğini aktaran AKP'li yönetici şöyle devam etti: "Sonrasında birlikte parti binasından çıktık. Gümüş beni annemin evine bıraktı. Saat 16:30'da telefonumu annemin evine getireceğini söyleyerek ayrıldı.Saat 17.00 sıralarında Gümüş annemin kullandığı telefonu arayarak beni evine çağırdı. Kendi evinde bana telefonumu iade edeceğini söyledi. Gümüş bana sadece sim kartı verdi, ancak telefonumu vermedi. Telefon cihazından özel bilgilerimi almak ve silmek istedim ancak izin vermedi."





HAKKI OLMADIĞI HÂLDE 7 AY MAAŞ ÇEKMİŞ





Aylarca banka kartını AKP'li Gümüş'ün kullandığını kaydeden AKP'li yönetici, şunları aktardı: "AKP Kadın Kolları Başkanıyım diyerek beni işe yerleştirdiği gerekçesiyle nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim 2020 maaşlarını çekerek beni maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Maaşımın ne kadar olduğunu bilmiyorum, ancak ben ‘paraya ihtiyacım var’ dediğim için bana elden ayda 800 TL para veriyordu. Bunun dışında bana para vermedi."





İddialarla ilgili telefonla aranan AKP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ise telefonlara cevap vermedi.