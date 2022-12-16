‘Seni MİT’e alacağız’ diyerek istismar edilen lise öğrencisi soruşturmasında okul müdürü de tutuklandı

Konya’da bir lise öğrencisine “Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız” diye kandırılarak cinsel istismarda bulunulması olayıyla ilgili soruşturmada okul müdürü Harun Avcu da tutuklandı.





Konya’da, lise son sınıf öğrencisi G.A., okul müdürü Harun Avcu tarafından derslerinde başarılı olduğu gerekçesiyle “Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız” denilerek kandırıldı. Okul müdürünün tanıştırdığı Ahmet Mandal, G.A.’ya günlerce cinsel istismarda bulundu.





Olayın ortaya çıkması üzerine ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanan Mandal’ın ifadesinde, “Taşıdığım MİT kimliği değil bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi. Okul müdürleri Harun Avcu ile A.S.K. ise ifadelerinde Mandal’ın kendilerini de kandırdığını öne sürdü.





Kendisini tehdit ederek dini nikaha zorladıkların anlatan G.A., “Ahmet Mandal, bana dini nikah kıymaktan bahsetti, ben reddettim. ‘Seni de istemiyorum işini de istemiyorum’, dedim. Sonra başka bir okulun kadın müdürüne söylemişler. O kadın müdür gelip benimle konuştu. ‘İmam nikahı bir kadının hakkı, nikahı kıysanız güzel olur. Hem de günah olmaz’ dedi. Ben yine reddettim. Ahmet Mandal, bu kez beni aileme zarar vermekle tehdit etti. Ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım. İmam nikahını, o kadın müdürün odasında, kendi okulumun müdürü kıydı. O kadın müdür, eşi ve okulun hizmetlisi de oradaydı. Sonra bana ‘mehir’ diye bir şey imzalattılar. Bu mehrin bir ev olduğunu söylediler.” ifadelerini kullandı.





G.A.’nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunduklarını söyledi. G.A.’nın kendi okul müdürü Harun Avcu ile odasında G.A. ile Mandal’ın ‘dini nikahı kıyılan’ başka okulun kadın müdürü A.S.K.’nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, “Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz” dedi.





OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Güleç’in, Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı talep kabul edildi. Bunun üzerine Harun Avcu, A.S.K., eşi M.K. ile Mandal’ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Harun Avcu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





Bu arada, Avcu’nun yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Öte yandan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi’nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.’ya psikolojik destek sağlıyor. G.A.’nın isteğine bağlı okul değişikliği de yapılabileceği öğrenildi.