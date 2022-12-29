"Senin gibi yalancı bir kadının Allah’ın izniyle hakkından gelirim!"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, onun boşanma aşamasındaki eşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Ta?kesenlioğlu hakkında bir dizi iddia ortaya atmış, Peker ayrıca Ta?kesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi Ban’ın kendisine gönderdiği bir videoyu paylaşmıştı.







SESSİZLİĞE GÖMÜLEN TAŞKESENLİOĞLU KONUŞTU

Aylardır sessizliğini koruya Taşkesenlioğlu Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamalar sonrası bir kez daha gündeme geldi.





Taşkesenlioğlu Alçı'ya yaptığı açıklamalarda; ''O iddiaları sözlendikten sonra öğrendim, zaten bir çoğunu sildirmişti, kayıtlarda yoktu, son süreçte yeniden dolaşıma girdi suçlamalar. Benim öğrendiğim üniversite bütçesinden hediye almak gibi birkaç şeydi, nişanlanırken vazgeçme noktasına geldim ama vazgeçemedim işte Nagehan Hanım, pişmanım'' ifadelerini kullandı.







RÜŞVET AĞI İDDİALARI İLE GÜNDEME GELEN SİNEREN'DEN AÇIKLAMA

Peker'in iddialarında yer alan bir diğer isim ise patron Mine Tozlu Sineren'di.





İddialara göre, Sineren AKP'li Taşkesenlioğlu'nun ve SPK Başkanı olan abisiyle başlayan rüşvet ağının ortasına düşmüştü.







Sineren, AKP'li Taşkesenlioğlu'nun aylar sonra konuşması sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.





''BEYNİNDEN GEÇEN HER ŞEYİ OKUYORUM''

Sineren paylaşımlarında, ''Şu seçimler bir bitsin , Akp iktidar olsun! şimdilik sessiz kalıp mağduru oynayayım, cumhurbaşkanımızda bana inansın! Beni gene milletvekili yapsın ! O zaman sana gününü gösteririm Mine Tozlu Sineren! Ben senin beyninden geçen her şeyi okuyorum'' ifadelerini kullanırken; ''Sen seçim sürecinde parti zarar görmesin isteseydin dokunulmazlığını düşünmez istifa ederdin! Bugün senin istifan istenmediyse bunun sebebini de gayet iyi biliyorsun'' diye yazdı. ,





''MAL VARLIĞINI AÇIKLARKEN MADENLERİNİ UNUTMUŞSUN''

Taşkesenlioğlu'nun mal varlığına dikkat çeken Sineren, ''Bu arada mal varlığını açıklarken madenlerini unutmuşsun! Ayrıca başkasının üstüne geçirdiğin mal mülk para senin sayılmıyor mu? İleride ben kadın derneklerine üye olup sana yardım kampanyası düzenleyeceğim! 2,5 kilo altın senin 1 senelik kadın kaptanının parasına yetmez! Sen özgürce denize giremezsen bunalıma girersin'' ifadelerini kullandı.





AÇIKLAMALARDA DİKKAT ÇEKEN PEKER AYRINTISI

Sineren paylaşımlarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:





''Dur bakalım! Ünsal ban bir çıksın hayırlısıyla, şu tecritte bir kalksın Sedat peker’de elindekileri bir paylaşsın seçimden önce kim aday kim Özgür göreceğiz! Ayrıca benimle ilgili tek tek açacağın her dosyayı seninle ilgili kocanın elindeki her dosya tek tek döver ! Hodri meydan! Umrumda da değil milletvekili adayı değilim! Dokunulmazlığım da yok! Ama senin gibi yalancı bir kadının Allah’ın izniyle hakkından gelirim!





Nişanlıyken boşanmayı düşündüğün, hakkındaki soruşturmaları öğrenip şüphelendiğin adamla evlenirken cumhurbaşkanını şahit yapıp, görkemli bir düğün yapmak cesaret işi! Tebrik ederim.





Bu kadar görkemli ve şahidi devletin başı olan bir evliliğin boşanma davası da gösterişli olacaktır tabii ki sen git cumhurbaşkanını şahit yap, sonra da “nişanlıyken biliyordum ayrılmak istedim”de bile bile evlen! Bence adam seninle bile bile evlendi! Al birini vur ötekine.





Tencere yuvarlandı kapağını buldu ve herkeste buna şahit oldu! Şimdi mağdurum ayakları! 2,5 kilo altın mal varlığı varmış! Boşanma dilekçesinde istediklerini unuttun mu? Neyse az kaldı! Hepsi çıkacakkkkk!''