Siyasetin gündeminde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin" sözleri vardı. Erdoğan’ın, “Neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin.” sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cevap verdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, “Bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira… Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün bu sürecin içerisinde, bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük, biliyorsunuz parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Varsın devam etsinler.” ifadesini kullandı.





Erdoğan’ın bu sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener cevap verdi.





Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan, “Millet açsa onları da siz doyuruverin” demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP’li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin. AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur.” ifadelerini kullandı.





İYİ Parti lideri Meral Akşener de “Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın Erdoğan. Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız. Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz” diye yazdı.