Seninle fotoğraf çektirirsem defterimi dürerler

24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce yeni bir siyasi hareket için şehir şehir geziyor.





Geçen ay sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesini bugün ziyaret eden İnce beklemediği bir cevap karşısında öfkelendi.





"BURADA OTURMAYACAK MISINIZ?"





Çay ocağı önünde oturan bir kişi İnce’ye "Seninle fotoğraf çektirirsem yarın benim defterim dürülür." dedi. Bu sözler karşısında şaşkına dönü İnce yandaki dükkana yöneldi. "Burada oturmayacak mısın?" şeklindeki soru üzerine İnce, "Hayır oturmayacağım, tarzınız yanlış." cevabını verdi.





İnce’nin Dereli programına 25'inci ve 26'ncı dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu eşlik etti.