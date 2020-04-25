Şenol Demiröz hayatını kaybetti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı döneminde (1994-1997) İBB Kültür İşleri Dairesi'nin başında olan Şenol Demiröz bir süredir hastanede tedavi görüyordu.







Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz, kanser tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Demiröz, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde TRT Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti





ŞENOL DEMİRÖZ KİMDİR?





Şenol Demiröz, 23 Mayıs 1950'de Sakarya'ya bağlı Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. Sakarya Lisesi'nde okudu.





1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Halkla İlişkiler Uzmanı ve Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu.





Şaban Karataş döneminde TRT'de genel müdür program uzmanı olarak 1976 yılında göreve başladı. TV dairesi yayın planlama müdürlüğü ve yayın planlama dairesi planlama uzmanlığı görevlerinde bulundu.





TRT'deki görevinden 1982 yılında ayrılıp, film sektörüyle ilgili kuruluşlarda şirket yöneticiliği, film yapımcılığı ve belgesel film yönetmenliği çalışmaları yaptı. Ajans 1400'ü kurdu.





2005 YILINDA EMEKLİ OLMUŞTU





"Türk Vakıf Medeniyeti" başlıklı belgesel çalışmasıyla "Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü" ve "Türkiye Milli Kültür Vakfı Türk Kültürü'ne Hizmet Ödülü" aldı.





Kanser tedavisi gören Şenol Demiröz 70 yaşında hayatını kaybetti.







1994 yılı nisan ayında İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. AŞ. Genel Müdürlüğü görevine getirildi. AYnı yılın mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'na atandı.





2004 yılında TRT Genel Müdürü olarak atandı. 2005 yılında ise emekli olarak görevi bıraktı. Evli ve iki çocuk babasıydı.





YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BELGESEL FİLMLER:

Türk Vakıf Medeniyeti



Dünyada Türk Vakıf Medeniyeti

Mısırdaki Kölemen Devletinin Muhteşem Anıtları

Veda Çizgisi

Sabahın İlk Kapısı

Ergiri

Filistin'de Bir Osmanlı Üçlemesi

Ölüler Şehri

Tiran-Akçahisar





YAPIMCI FİLMOGRAFİSİ:

Hattat Hamid

Bedia Muvahhid

Tezhip Sanatında İki Usta

Dünyada Türk Vakıf Medeniyeti

Kuş Sayfaları / TV Dizisi



