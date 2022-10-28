Şenol Güneş BJK'ye bir kez daha imza attı

Beşiktaş’a 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında iki Süper Lig şampiyonluğu kazandıran Şenol Güneş, bir kez daha siyah-beyazlı takımın başına geçti. Güneş, 3 yıllık aradan sonra Beşiktaş’a geri döndü.







Beşiktaş Kulübü, KAP açıklamasından önce bir video yayınlayarak, “Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş” notunu paylaştı. Siyah-beyazlılar ardından KAP’a yaptığı açıklamada, Güneş ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.





YARDIMCILARINI AÇIKLADI

Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da katıldığı imza töreninde Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.





“Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada olmaktan çok dolayı çok mutluyum. Bana yeniden bu şansı veren sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Aileden biri olarak görevimi en iyi şekilde yapacağıma söz veriyorum. Kulübün de başarıya ihtiyacı var, benim de başarıya ihtiyacım var. Yardımcılarım an itibariyle Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak olacak.”





“3 GÜNLÜK VAKTİMİZ VAR”



“Ümraniye maçı için 3 günlük bir vaktimiz var. Sonrasında da Dünya Kupası’na kadar kritik maçlar oynayacağız. Ligdeki sıraya bakmadan kendi oyunumuza bakıp çözümler üretmeye çalışacağız. Eldeki tüm oyuncuların yeni bir başlangıç yapmasını istiyorum. Geçmişte olanları yok saymayacağız ama oraya da takılıp kalmayacağız. Gelecek hakkındaki konuşmamı sadece 3 maç üzerinden konuşuyorum. Sonrasında ara ve kamplar olacak.”





“Şartların buraya gelmesini kimse istemezdi. Futbolda zaman zaman değişiklikler olabilir. Bu benim için de geçerli. Yeni bir döneme, başlangıca gireriz. Ismael ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Daha iyisini yapmak için buradayım. Beşiktaş taraftarı Beşiktaş’ı nerde görmek istiyorsa, biz orda olmak istiyoruz. Mazeretler üretmeye gelmedik. Premier Lig takımı laflarına katılmıyorum, o ayrı lig, bu ayrı bir lig, farklı ortam.”





“TAKIMI DIŞARIDAN TAKİP ETTİM”

“Keyif veren futbol istiyoruz. Başkanımız, ikinci başkan da aynı şeyi söylemiştik. Kısa bir sürede çok değişiklik olmadan, radikal bir değişiklik olmadan göreve devam edeceğiz. Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu. Onunla devam edeceğiz. Takımı dışardan ben de takip ettim. Ama içine girmeden bir şey söylemek zor. Takımla çalıştıktan sonra daha geniş açıklamalar yaparız.”





“SON 10 YILA BAKARSAK SES GETİREN TAKIM BEŞİKTAŞ”

“Üçüncü yıldızı ben takmıştım ancak sahtesini takmıştım. Sonra gerçeği geldi. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım, şampiyonluklar gördüm. Ancak dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz. Başkan, takım, taraftar, medya… O güzel günleri görmek istiyoruz. Son 10 yıla bakarsak en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş. Ses getiren takım Beşiktaş.”





AHMET NUR ÇEBİ’NİN SÖZLERİ



“Hatay maçından sonra Valerien Ismael’in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk. Bu noktaya dışardan etkenlerin bizim sağlıklı çalışmamıza engel olduğu için gelindi.”





“İLK KEZ ÇARŞAMBA GÖRÜŞTÜK”

“Şenol Güneş, benim çok inandığım bir insandır. Son 10 senede 3 şampiyonluk kazandık. Hepsinde emeğimin olması beni gururlandırıyor. Şenol Güneş’le, Valerien Ismael ile vedalaşmamızın ardından ilk kez çarşamba günü görüştük. Onun bu işi başaracağına inanıyorum.”





KAP AÇIKLAMASI

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”