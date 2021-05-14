Samanyolu Haber /Spor / Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası aday kadrosunu açıkladı /14 Mayıs 2021 11:35

Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası aday kadrosunu açıkladı

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 25 futbolcudan oluşan Euro 2020 aday kadrosunu açıkladı. Üç isim, ilk kez Milli Takım'a çağrıldı.

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Türkiye’nin Euro 2020 aday kadrosu belli oldu. Türkiye A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş’in açıkladığı 30 kişilik kadroda Caner Erkin, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer almadı. Üç oyuncu da 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynanan maçların kadrosunda yer almıştı. Son dönemde sergiledikleri performanslarla dikkat çeken Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz ise ilk kez aday kadroda yer aldı.

Aday kadroyu açıkladığı basın toplantısında açıklamalarda da bulunan Şenol Güneş, şunları söyledi:

“Milli takım benim için her şeyden ve herkesten önemli bir durumdadır. Onu korumak hepimizin görevi. Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz, birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Sevginin huzuru, huzurun da barışı getirdiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Gurur duyulan, inançlı, skor üreten bir takım olmak istiyoruz. Doğru olacağız, bunu hep birlikte yapacağız. Türkiye kazanırsa hep birlikte kazanırız, bunun bilincindeyiz. Futbol yaşanan olumsuzlukları tamamen unutturmaz ama umut verir. Gençlerin rüyalarına rehber olur.”

Şenol Güneş’in açıkladığı kadroda şu isimler yer aldı:

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu

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