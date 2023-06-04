Samanyolu Haber /Spor / Şenol Güneş: Tutamıyorum kendimi /04 Haziran 2023 00:20

Şenol Güneş: Tutamıyorum kendimi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, PFDK'nin kendisine verdiği para cezasına tepki gösterdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa’yı 5-2 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kendisine verilen 104 bin liralık para cezasına tepki gösterdi.

Şenol Güneş, Adana Demirspor müsabakasının ardından kullandığı “Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig” ifadesi gerekçesiyle PFDK tarafından aldığı para cezasına ilişkin, şu görüşleri aktardı:

“Geldiğimden beri saha dışında bazı şeyleri söylemek istemedim. Geçen gün soru geldi ve cevap vermek zorunda kaldım. Futbolun imajını yaraladığım düşünüldü. Konuşmayı doğru bulmuyorum. Hangi konuşmalar ceza gerektirir bilmiyorum. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Kimseye saygısızlık yapmam. TFF’de genel kurul üyesiyim. Ayrıldıktan sonra genel kurula katılamadım. Bu kez TFF Genel Kurulu’na katılacağım. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Ceza alırsam genel kurul cezası alırım. Futbolun değerini düşürüyorum diye anladım. Bunları genel kurulda değerlendireceğiz. Başka soru almayayım. Hep başka yere kayıyor. Tutamıyorum kendimi.”

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Şenol Güneş, “Kasımpaşa, oyunun başında hızlı oyuncularla etkili olmaya çalıştı. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Golü bulunca avantaj bize geçti. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Çok güzel bir zemin vardı. Bol gol ve pozisyonlar oldu” ifadelerini kullandı.
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