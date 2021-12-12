Samanyolu Haber /Spor / Şenol Güneş'le ilgili yeni iddia /12 Aralık 2021 17:33

Şenol Güneş'le ilgili yeni iddia

Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine yeniden Şenol Güneş'in getirilebileceği belirtildi.

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Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan fakat bu sene Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.

Hoca arayışlarına devam eden siyah-beyazlı takımda, yabancı bir teknik direktörle anlaşılacağı iddia edilmişti. Fakat futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de düzenlenen bir programda Beşiktaş'ın yeni hocasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞENOL GÜNEŞ OLACAK GİBİ"

Siyah-beyazlı takıma yakınlığıyla bilinen Engin, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı olarak Şenol Güneş olacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
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