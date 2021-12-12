Şenol Güneş'le ilgili yeni iddia





"ŞENOL GÜNEŞ OLACAK GİBİ"





Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan fakat bu sene Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.Hoca arayışlarına devam eden siyah-beyazlı takımda, yabancı bir teknik direktörle anlaşılacağı iddia edilmişti. Fakat futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de düzenlenen bir programda Beşiktaş'ın yeni hocasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Siyah-beyazlı takıma yakınlığıyla bilinen Engin, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı olarak Şenol Güneş olacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.