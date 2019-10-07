Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı yorumu: Bunalımda...

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın bu yıl sezon başından bu yana üst üste aldığı başarısız sonuçlara dair teknik direktör Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulundu.





Güneş, Avcı’nın bunalımda olduğunu söylerken, "3-5 maç daha kötü giderse o sorumluluğu ben alırım. Yeter ki o iyi olsun, takım iyi olsun." ifadesini kullandı.





Beşiktaş'la iki şampiyonluk yaşayan Güneş, Kara Kartal'ın Süper Lig’in 7'nci haftasında oynanan Alanyaspor maçını tribünden takip etti.





Maçtan sonra siyah beyazlıların son durumunu değerlendiren A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi Tivibu Spor'a verdiği özel röportajda önemli konulara değindi.





"BEŞİKTAŞ'IN DURUMU GEÇİCİ''





Beşiktaş ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın durumuna dair görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Abdullah Hoca da iyi bir karakterdir. İşini çok seven biridir ama şu anda biraz bunalımda, sıkıntıda... Çünkü belki düşündüğünün dışında olaylar gelişti." ifadelerini kullandı.





''3-5 MAÇ DAHA KÖTÜ GİDERSE SORUMLULUĞU BEN ALIRIM"





Avcı'ya destek veren tecrübeli çalıştırıcı, "Bazen söylemleri başka yere gitse de bizi eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Allah razı olsun. Yok yok üzülmedim hatta biraz daha opsiyon vereyim ki 3-5 maç daha kötü giderse o sorumluluğu ben alırım. Bir şeyi savunmaya ihtiyaç duyarsanız zayıf kalırsınız." dedi.





"TRABZONSPOR DAHA AZ SORUNLU''





Ligdeki takımların durumunu da değerlendiren Şenol Güneş, "Dört büyüklere bakarsak Trabzonspor, biraz daha az sorunlu. Diğerleri daha çok sorunlu. Biz Avrupa'da yarışan, iddialı olmak isteyen takımların bıraktığı ya da istemediği oyuncuları alıp onlarla yarışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve 1-0 kaybedilen Wolverhampton Wanderers maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: ''Geçen sene Beşiktaş'ın analizini yaparak geldim. Güçlü ve güçsüz yanlarını. Belki ilk defa bir teknik adam hiçbir şey konuşmadan sadece durum tespiti yaparak buraya geldi.''





Süper Lig’de de bu sezon umduğu performansı gösteremeyen Beşiktaş, oynanan 7 maçta 8 puan alabilmişti.