Samanyolu Haber /Spor / Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması /09 Kasım 2021 19:21

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

Adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Şenol Güneş sessizliğini bozdu. Tecrübeli teknik adam, iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

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Milli Takım'daki görevinden ayrılan Şenol Güneş'in, Tarabya'da Fenerbahçe Başkanı ile görüşeceği iddia edilmişti. Güneş, konuyla ilgili GazeteKuzey'e açıklamalarda bulundu.

"DİNLENMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Tecrübeli teknik adam, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin başına geçeceği yönündeki haberleri yalanladı. Güneş, "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum." dedi.

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde

"Son dönemlerde maçları bile doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."
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