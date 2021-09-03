Samanyolu Haber /Gündem / Şensoy'un cenazesine büyük saygısızlık /03 Eylül 2021 12:47

Şensoy'un cenazesine büyük saygısızlık

Sanatçı Ferhan Şensoy, Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Büyük ustanın Galatasaray bayrağına sarılı tabutu Teşvikiye Cami'nden çıkarılırken, 4 kişilik bir grup "Beşiktaş" sloganları atarak kalabalığın üstüne yürüdü. Darp edilmekten son anda kurtarılan 4 kişi gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü.

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Türk tiyatrosunun önemli ismi Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Şensoy, İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.

"FERHAN ŞENSOY OLDUĞUNU BİLSEYDİK YAPMAZDIK"

Cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı.

Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. 

Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü. 4 kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık" dedikleri öğrenildi.
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