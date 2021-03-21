Şentop: Gergerlioğlu'nu götüren polislere ben izin verdim

Şentop yazılı açıklamasında, "27. Dönem Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21.2.2018 tarihli, E.2017/490 K.2018/80 sayılı kararının istinaf ve temyiz aşamalarından geçerek kesinleştiği hususu, Cumhurbaşkanlığı’nın 11 Mart 2021 günlü, 10608 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na bildirilmiştir. Bunun üzerine Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen ve Anayasa’nın 76’ncı maddesi uyarınca milletvekili seçilmeye engel teşkil ettiği anlaşılan kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü 17.3.2021 günlü 60’ıncı birleşiminde, saat 15.19 civarında TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sunulmuş; böylece Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince düşmüştür." ifadesini kullandı.







Şentop açıklamasında şunları kaydetti:





"Daha sonra oturumu yöneten Başkanvekilince milletvekili sıfatını kaybeden Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Genel Kurul Salonu dışına çıkması gerektiği belirtilmiş ve TBMM İdare Amirleri göreve davet edilmiştir. Devam eden süreçte Ömer Faruk Gergerlioğlu Genel Kurul Salonu dışına çıkmamış, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam edememiş ve 17.3.2021 günlü 60’ıncı birleşim, TBMM İçtüzüğü’nün 68’inci maddesi uyarınca saat 16.05’te kapanmıştır. Birleşim kapanma saati olan 16.05’ten sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grubu üyesi yaklaşık 30 milletvekili ile birlikte ellerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu dövizlerle Genel Kurul Salonunda beklemeye devam etmişler ve saat 19.26’da Genel Kurul salonundan çıkış yapmışlardır.





TBMM Genel Kurulu Salonu’ndan çıkış yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Grubu mensubu bazı milletvekilleri ve danışmanlar ile beraber TBMM Ana Bina 2. Katta bulunan HDP Grup toplantı salonuna geçiş yapmışlardır. Genel Kurul Salonundan parti grubu toplantı salonuna geçiş esnasında kalabalık içerisindeki bazı kişilerin “biji serok apo” sloganları attığı tespit edilmiştir. 18.3.2021, 19.3.2021, 20.3.2021 tarihlerinde TBMM’den ayrılmayan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun söz konusu tarihlerde değişik zaman dilimlerinde sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar yaptığı ve video yayınları gerçekleştirdiği, basın açıklamaları yaptığı, aralarında bazı milletvekillerinin TBMM’ye kayıtsız (hukuka aykırı) şekilde girişini sağladıkları kişilerin de bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi kabul ettiği ve bu eylemlerini Anayasa Mahkemesi’nin hakkında vereceği karara kadar kesintisiz şekilde sürdüreceğini çeşitli vesilelerle beyan ettiği hususları tespit edilmiştir.17.3.2021 - 20.3.2021 tarihlerini kapsayan süre zarfında, TBMM İçtüzüğü’nün 167’nci maddesi hükmü uyarınca, 'eski milletvekili’ sıfatıyla TBMM Yerleşkesi’nde bulunmasına binaen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM Başkanlığı’nca gerekli tutanaklar tutulmuş, başka herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Diğer taraftan söz konusu tutanaklar TBMM Genel Sekreterliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.3.2021 tarihli yazısıyla, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. Bu talimat kapsamında, TBMM İçtüzüğü’nün 164’üncü ve 170’inci maddeleri hükmü gereğince Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı’nda görevli polis memurları aracılığıyla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarına teslim edilmesine ve bu suretle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.3.2021 günlü, soruşturma yazısının gereğinin yerine getirilmesine TBMM Başkanlığı’nca izin verilmiştir.





Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis’in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır."



