Samanyolu Haber /Gündem / Serbest bırakılan 33 avukat itiraz üzerine tutuklandı /27 Eylül 2020 15:33

Serbest bırakılan 33 avukat itiraz üzerine tutuklandı

Ankara merkezli operasyonla gözaltına alınan 48 avukattan ev hapsi ve hafta iki gün imza adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 33 avukat savcılığın itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Avukatların tamamı tutuklanırken, daha önce tutuklanan 6 kişiyle beraber 39 avukat tutuklanmış oldu.

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Ankara merkezli operasyonla gözaltına alınan 48 avukatın 6’sı tutuklanmış, geri kalanları ise konut terk etmeme ve iki günde bir imza adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıkan avukatların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatların 6’sı için tutuklama, 15’i için ev hapsi, 18’i içinse haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti. İtiraz üzerine adlî kontrol verilen 33 avukat tutuklandı.

“BİR SULH CEZA HAKİMİNİN BIRAKTIĞINI BAŞKA BİR SULH CEZA HAKİMİ TUTUKLAR”

Tutuklama kararını sosyal medya hesabından duyuran avukat Ömer Karadeniz, “Savcı tutuklama talep eder, Sulh ceza hakimi talebi reddederek serbest bırakır.

Savcı bu karara itiraz eder, başka bir Sulh ceza hakimi itiraz üzerine tutuklar. Her gün adliyede duruşmaya giren, cezaevinde görüş yapan avukatlar KAÇMA ŞÜPHESİ ile TUTUKLANAMAZ” ifadelerini kullandı.
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