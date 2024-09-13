Samanyolu Haber /Gündem / Serbest bırakılan baba Arif Güran'dan ilk açıklama /13 Eylül 2024 15:45

Serbest bırakılan baba Arif Güran'dan ilk açıklama

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün (12 Eylül) serbest bırakılan baba Arif Güran sessizliğini bozdu.

SHABER3.COM

Sekiz yaşındaki kızı Narin Güran'ın, köyü Tavşantepe'de 'kaybolduktan' 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunması sonrasında gözaltına alınıp dün serbest bırakılan baba Arif Güran, ilk kez açıklama yaptı.

Jandarmanın serbest bıraktığı Narin'in babası şunları söyledi 

-İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile.. Şu an kızımın bir mezarı bile olması..

-Ben de bir şey bilmiyorum. Bana da kimse bir şey söylemiyor. Ben de sizden öğreniyorum. Şüphelendiğim bir şeyler varsa da onu jandarmayla paylaştım. İnanıyorum adalet yerini bulacak

-Nevzat Bahtiyar her akşam namazda yanımızdaydı. Ailemle ilgili çok fazla yorum yapılıyor. İnanıyorum ki devlet ortaya çıkaracak.

-İlk ifadem de, ikinci ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır.

-Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum

-Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır, Allah onlardan razı olsun.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Serbest bırakılan baba Arif Güran'dan ilk açıklama Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:06