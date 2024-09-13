Serbest bırakılan baba Arif Güran'dan ilk açıklama

Sekiz yaşındaki kızı Narin Güran'ın, köyü Tavşantepe'de 'kaybolduktan' 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunması sonrasında gözaltına alınıp dün serbest bırakılan baba Arif Güran, ilk kez açıklama yaptı.







Jandarmanın serbest bıraktığı Narin'in babası şunları söyledi





-İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile.. Şu an kızımın bir mezarı bile olması..





-Ben de bir şey bilmiyorum. Bana da kimse bir şey söylemiyor. Ben de sizden öğreniyorum. Şüphelendiğim bir şeyler varsa da onu jandarmayla paylaştım. İnanıyorum adalet yerini bulacak





-Nevzat Bahtiyar her akşam namazda yanımızdaydı. Ailemle ilgili çok fazla yorum yapılıyor. İnanıyorum ki devlet ortaya çıkaracak.





-İlk ifadem de, ikinci ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır.





-Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum





-Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır, Allah onlardan razı olsun.