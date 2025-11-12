Samanyolu Haber /Gündem / Serbest bırakıldı: Bahçeli'nin şikayetiyle tutuklanmıştı /12 Kasım 2025 17:49

Serbest bırakıldı: Bahçeli'nin şikayetiyle tutuklanmıştı

Bahçeli’nin şikayetiyle tutuklanmıştı: Emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayeti üzerine tutuklanan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcının talebine uyan mahkeme, Özeller için tahliye kararı verdi.

SHABER3.COM

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarından iddianame düzenlenen Emekli Albay Orkun Özeller ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, 57 gündür tutuklu olan Özeller’in “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraat etmesi, “Kamu görevlisine hakaret” suçundan ise cezalandırılmasını ancak tutukluluk süresi göz önünde bulunarak tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Karar öncesi son sözleri istenen Özeller, “Ailem, sevdiklerim burada. Vatan sevgisi gerektiğinde hepsinden vazgeçebilmektir. Vatanım için, bayrağım için doğruları söylemeye devam edeceğim. Bedeli ne olursa olsun buna devam edeceğim. “Teröristler serbest bırakılırken vatan için mücadele edenler hapse atılmaya çalışılıyor” algısının önüne geçecek bir karar çıkacağını düşünüyorum” dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme açıkladığı kararda Özeller’in halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine, kamu personeline hakaret suçundan ise adli para cezasına ve tahliyesine karar verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Serbest bırakıldı: Bahçeli'nin şikayetiyle tutuklanmıştı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:29:01