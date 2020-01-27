Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

SAMANYOLUHABER- Gazeteci Serdar Akinan, KRT TV'de katıldığı programda Elazığ'da meydana gelen depremin ardından enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmaları esnasında bir skandala şahit olduğunu söyledi.





Akinan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraf çektirmesi için Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) yetkilisinin enkaz altındaki kadını 1 saat beklettiği iddiasında bulundu.





Akinan önünde cereyan eden hâdiseyi şöyle aktardı: "Önümdeki kurtarma ekibine oradaki yetkili telsizler 'Bekletin' diyor. İçeride yaralı var. Ambulanslar bekliyor. Kapıları açık. Buradaki kurtarma ekipleri bekliyor."





"ERDOĞAN GELİNCE HAREKETE GEÇTİLER"





Akinan şöyle devam etti: "Oradaki bir yetkili oradaki heyetin gelişini koordine ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) önümden geçti ve o enkazın önüne geldi. Oradaki battaniye kalktı ve enkazdaki kadını çıkarmaya başladılar. Sayın Cumhurbaşkanı geldi ve sedye önüne geldi. İnanılır gibi değil."





Erdoğan depremin ertesi günü (25 Ocak Cumartesi) Elazığ'da incelemelerde bulunmuştu. Gazeteci Akinan, bu fotoğrafın çekilmesi için yaralı kadının enkaz altında bekletildiğini iddia etti.





Akinan Erdoğan'ın geldiği ana kadar yaklaşık 1 saat boyunca bekletildiğini kaydederek, "Orada siz o kadını bir fotoğraf vermek için bekletip indiriyorsanız bu çok vahim. Gerçekten inanılmaz" dedi.





Akinan Adana Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekibinin amiri ile yaptığı görüşmeyi de aktardı. Buna göre enkazda insanların bulunduğu noktaya en yakın ekip oldukları hâlde yukarıdan kendilerine ekipman gönderilmesini isteyen amire, AFAD ekibi tarafından "Siz çıkın biz alacağız." cevabı verildi.





Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaza geldiği esnada AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan (Beresinde 'AFAD' yazan) enkaz başındaki ekiplere eliyle “Gönderin” işareti verdi. Enkazdan çıkarılan yaralı, sedye üzerinde Erdoğan’ın yanına getirildi.







AFAD, AYRIMCILIK YAPTI





Akinan, bu vakanın tek olmadığına işaret ederek, AFAD'ın bölgede AKP'li olmayan belediyelerin gönderdiği arama-kurtarma ekiplerini dışladığını belirtti.





Korkunç iddia sonrası Elazığ Valiliği, yalan haber yapmakla suçladığı gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.





Elazığ Valiliği, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) idare ettiği Ergani Belediyesi'nin yardım konvoyunun şehre girişine izin vermedi.



