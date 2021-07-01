Serdar Ekşioğlu Erdoğan ve Soylu'ya seslendi

BirGün'de yer alan habere göre Sedat Peker'in telefonla görüşme videosunu yayımladığı Serdar Ekşioğlu, şirketinin EPDK tarafından kapatıldığını duyurdu. Ekşioğlu, “Bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz” ifadelerini kullandı.





Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, Lazoil'in sahibi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin videolarını paylaşmıştı.





Peker'in "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşi’nin karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi" ifadesiyle paylaştığı videoda Pelikan'a girme tavsiyesi aldığı görülmüştü.





ŞİRKETİNİ KAPATTILAR





Serdar Ekşioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, akaryakıt şirketinin EPDK tarafından kapatıldığını söyledi. Ekşioğlu paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi. Ekşioğlu, “Bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz” ifadelerini kullandı.





Ekşioğlu, şunları kaydetti:





“Böyle güzel ve dürüst iş yapan dağıtım şirketini sırf 60 bin ton yakıt satamadık diye EPDK tarafından önce kapatıldı sonra batırdınız. Ama ne kadar kaçakçılıkla alakalı soruşturma yiyen şirket varsa hepsi açık. Yatacak yeriniz yok. Allahınızdan bulun.





Bunca emeğe alın terine yazık değil mi? Bu ülke de düzgün iş yapmanın beledi bu mudur Sn: Cumhurbaşkanım Erdoğan?





İdare bölge mahkemesi bile ‘telafasi imkansız hasarlar’ vereceği için yürütmeyi durdurma kararı vermişken önce bizi EPDK kapatıp sonra bayi sayımızdan dolayı bir daha kapattı.





Durumu EPDK başkanı ile görüşmemize rağmen ne bir muhattap bulabildik ne de bir çözüm. Şirketim 6 aydır kapalıydı ve ben bugüne kadar bütün kredilerimi çeklerimi ödediğim halde alın terimize çöktüler.





Bakınız burdan KOM Daire başkanlığını da ekliyorum: Hakkımızda bir tek kaçak akaryakıt, naylon fatura vs varsa ben bütün cezaya razıyım. Ülke bu kadar zor şartlar altındayken sırf 60 bin ton satış yapamadık diye çoğumun rızkına el koydular? Adalet bu mu?





15 milyon kredi kullanmış ve 3 sene de 8 milyon bankalara faiz ödemiş bir şirketi EPDK 60 bin ton ayağına kapattı. Peki, benim gibi 60 bin ton satamamış 30 küsur dağıtım şirketini neden kapatmadınız? Ki onların bir çoğu KOM Daire başkanlığınca soruşturma geçiriyor.





“ACI İÇİNDE BATIRILDIĞIMI ANLATACAĞIM”





Konuşacak çok şey var bundan sonra ve konuşacağım. 6 aydır bir tane muhatap bulamadım derdimi anlatacağım. Bu ülke de dürüst iş yapmanın bedeli buymuş arkadaş. 15 milyon kredi kullanmış bir şirket ve tek bir kuruş vergi ve SSK borcu olmayan bir dağıtım firması.





Şimdi benim ekmeğime, emeğime çöktünüz. Bundan sonra EPDK başkanı ve petrol dairesi başkanı tarafından nasıl yavaş yavaş ve acı içinde batırıldığımı anlatacağım. Bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz.





Süleyman Soylu siz de size bağlı olan KOM Daire başkanlığından bilgi alabilirsiniz, Ekşioğlu dağıtım şirketi her hangi bir usulsüzlük yapmış mıdır diye. Tek bir usulsüzlük yapmışsak vereceğiniz her cezaya razıyım. Değilse allahtan bulsun sebep olan kimse.”