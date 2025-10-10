Serdar Öktem cinayeti: 2’si çocuk 9 şüpheli için tutuklama talebi

Savcılık, aralarında 18 yaşından küçük iki şüphelinin de bulunduğu 9 kişi için tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrol talep etti.





İstanbul’un Şişli ilçesinde 6 Ekim’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili soruşturma genişliyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alındı.Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim’de Büyükdere Caddesi’nde trafikte beklerken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırıyı düzenleyen 5 şüpheliyi ve kaçmalarına yardım eden bir kişiyi yakalamış, daha sonra suikastla bağlantılı 7 zanlı daha gözaltına alınmıştı.Aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.