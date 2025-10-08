Serdar Öktem’e geniş güvenlikli cenaze töreni

Cenaze töreninde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. MHP’li kimliğiyle bilinen Öktem’in cenazesine partiden resmi katılım olmazken, kamuoyunda “Çapkanlar” suç örgütü olarak bilinen yapının lideri Rıdvan Çapkan tarafından çelenk gönderildi.









Öktem, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı davasında adı geçen en kritik isimlerden birisiydi.













6 Ekim’de İstanbul Şişli’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alındı. Otopsi işlemlerinin ardından Öktem, yoğun güvenlik önlemleri altında Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’nda defnedildi.Törene katılan isimlerden biri de boksör Avni Yıldırım’dı. Yıldırım, Öktem ile son olarak bir ay önce sosyal bir yemekte bir araya geldiklerini belirterek, “Çok üzgünüz. Değerli bir insandı, uzun yıllardır tanışıyorduk. Allah rahmet eylesin,” dedi.Ayrıca Öktem’in dayısı, suikast ve tehdit iddialarıyla ilgili yorum yapmak istemediğini söyleyerek, “Sevimsiz şeyler. Canımız gitmiş, konuşmak istemiyorum,” ifadelerini kullandı.