Serdar Öktem'e suikast Ayşe Ateş: 'Mahkemeye can güvenliğinin...' /06 Ekim 2025 20:16

Ankara’da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP’li avukat Serdar Öktem’in güpegündüz kanlı bir pusu sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Ayşe Ateş, “Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor” dedi.

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan MHP’li avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde aracının içine silahlı saldırıya uğradı. Kanlı pusuda ağır yaralanan Öktem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sinan Ateş davasının kilit isimlerinden biri olan Öktem’e yönelik saldırıya ilişkin Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten bir açıklama geldi. X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ateş, “Serdar Öktem’in Apple’dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi” ifadelerini kullandı.

Ateş, “Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor” dedi.

Ayşe Ateş’in paylaşımı şöyle:

“Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem’in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem’in Apple’dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek.”

 
