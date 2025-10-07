Serdar Öktem'in otopsi raporunda neler ortaya çıktı? İşte detaylar!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından olan ve dün İstanbul Şişli'de silah saldırı sonucu öldürülen MHP'li avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı.





Adli Tıp Kurumu tarafından paylaşılan raporda; Öktem'in yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşunların öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.





Raporda, şunlar kaydedildi:





"Serdar Öktem’in ölümünün; ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir.





Müteveffanın; kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edilmiştir."