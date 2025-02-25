Samanyolu Haber /Gündem / Serdar Ortaç'a 'kumar'dan hapis cezası /25 Şubat 2025 12:21

Serdar Ortaç'a 'kumar'dan hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Serdar Ortaç hakkında karar çıktı. Mahkeme, ünlü şarkıcıya 10 ay hapis ve 400 TL para cezası verdi.

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İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Serdar Ortaç'ın avukatı ile davaya taraf olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının avukatı hazır bulundu.

Ortaç'ın avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçun kasten işlenebilecek bir suç olmadığını, suça konu paylaşımla ilgili müvekkilinin teşvikinin ve rızasının bulunmadığını savunarak, beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan hakim, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Ortaç'ı 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti.

Sanık Serdar Ortaç'ın yargılama aşamasında pişmanlık gösterdiği gerekçesiyle cezayı 10 aya indiren hakim, Ortaç'ın duruşmada olumlu tutum ve davranışlarda bulunması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla soruşturma yürütülmüştü.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Ortaç hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edilmişti.
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