Samanyolu Haber /Gündem / Serdar Ortaç'tan itiraf /21 Ocak 2022 22:11

Serdar Ortaç'tan itiraf

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk olan Serdar Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk olan Serdar Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıllar önce Cansu Dere'ye aşık olduğunu ancak oyuncunun bundan haberinin olmadığını söyleyen Ortaç, Dere için yazdığı şarkıyı da okudu.

"NEHİR GÖZLÜM'Ü CANSU DERE İÇİN YAZDIM"

Programda okuması için Sibel Can'a verdiği Nehir Gözlüm'ü seslendiren Serdar Ortaç, aşk itirafında bulundu. Şarkıcı, 20'li yaşlarında başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşık olduğunu söyledi.

Sevgisinden Dere'ye bahsetmediğini söyleyen Ortaç, "Nehir Gözlüm şarkısını da onun için yazmıştım" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Serdar Ortaç'ın "Cansu mahvedecek beni" dediği şarkısındaki "Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?" sözleri de dikkat çekti.

Ortaç, bu açıklamasının ardından sosyal medyada gündem oldu.
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