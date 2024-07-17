Serdar Sertçelik başsavcıya rüşveti anlattı: '500 milyara tahliye'

Ayağında elektrikli kelepçe varken yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik’in Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerine de iddianamede yer verildi.





Sertçelik’in sözlerine ise Şevket Demircan “Normal bir şey o ya” diye yanıt verdi. Sertçelik ise “Normal bir şey mi? Savcılıktan tahliye” dedi. Demircan ise bunun üzerine “Yani normal derken şunu kastediyorum. Türkiye gündeminde olan şeyler bunlar” diye konuştu.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürütürken tutuklanan altı polisin de aralarında olduğu 11 sanık, 18 Temmuz’da Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.Davayla ilgili hazırlanan 126 sayfalık iddianamede şüphelilere “Suçluyu kayırma,” “Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması,” “Görevi Kötüye Kullanma,” “Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçlamaları yöneltildi.10 Haber'den Furkan Karabay'ın haberine göre Sertçelik ile Demircan’ın “Bora Kaplan’ın yargı ayağı” olduğu iddia edilen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı şimdiki Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’dan sık sık bahsettiği görüldü.Bora Kaplan’ın 137 sayfalık Emniyet ifadesinde lüks bir villa ve araba aldığını itiraf ettiği Yüksel Kocaman ile ilgili Serdar Sertçelik’in “rüşvet” iddiaları konuşmalara yansıdı.Şevket Demircan ile konuşan Serdar Sertçelik, Avukat Deniz Aksoy’un ABK’nın yargıdaki dosyalarını kapattırmasıyla bilinen Avukat Cengiz Haliç ile benzer işler yaptığını iddia etti. Sertçelik “Deniz Aksoy, Cengiz Haliç’i kırka çarpar yüze böler, her müvekkilini Yüksel Kocaman’a parayla çıkarttı, ben bin kere şahittim” dedi.15 Temmuz gecesi iddiaya göre Süleyman Soylu’nun talimatıyla TRT önüne ağır silahlarla gelen Kaplan’ın yanında bulunan Levent Çiçek’ten bahseden Sertçelik “Levent içeri alınmıştı. (Deniz Aksoy’yu kast ederek) ‘bana’ dedi ‘beş yüz milyar getir Yüksel Kocaman’dan tahliye alayım’ dedi” ifadelerini kullandı.Şevket Demircan ile Serdar Sertçelik’in konuşmalarında Süleyman Soylu ismi de sıkça telaffuz edildi. Sertçelik konuşmasında “Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu gittiği için alındı. Soylu gitti ya dediler, yarın bir gün alınır bu dediler, aynen öyle oldu” dedi.Sertçelik eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in avukatı Fatih Atalay’ın da Bora Kaplan’ın ilişki ağı içinde olduğunu, kız arkadaşının da bir dönem bir hakimden kiraladıkları eve yerleştirildiğini öne sürdü.Sertçelik şunları söyledi: “Ben Bulvar Loft’ta ev tuttum abi, kendim bekar kalıyordum, üç artı bir, ben cezaevine girince evi bir savcıya verdiler. Vermişler ben cezaevine girdim otuz ay çıkamayacağım ya, Cengiz Haliç bir savcıya veriyor evi.”