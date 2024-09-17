Serdar Sertçelik’in 3 saat 37 dakikalık 'karanlık' yolculuğunda ne oldu?

Ayhan Bora Kaplan Davası’nın M7 kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik, Sırbistan’dan sahte kimlikle geçmek isterken yakalandığı Macaristan’a halen gözetim merkezinde tutuluyor. Türkiye’de ayağında elektronik kelepçe varken kaçmasına göz yumulan Sertçelik, şimdi kırmızı bültenle geri getirilmek isteniyor.







Ancak Sertçelik'in gözaltına alınacağını öğrenince ayağında elektronik kelepçe varken, 27 Kasım 2023’te evden firar ettiği olay hakkındaki soru işaretleri devam ediyor.





4 Aralık'ta Yunanistan'a kaçan Sertçelik'in 27 Kasım'da Ankara'dan İstanbul'a yaptığı kaçak yolculukta kayıp 3 saat 37 dakikalık zaman dilimine dikkat çeken gazeteci İsmail Saymaz, "Acaba teknik bir sorun mu yaşandı? Yoksa müdahale mi oldu? Sertçelik, gerçekten Şile’ye gitti mi? Yoksa İstanbul’a varmadan araçtan indi mi?" sorularını gündeme getirdi.







Saymaz'ın HalkTV.com'daki köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Sertçelik, gözaltına alınacağını öğrenince ayağında elektronik kelepçe varken, 27 Kasım 2023’te, evden firar etmişti.





30 Kasım’a kadar Ankara'da kalmıştı.





Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat’ın aracıyla 1 Aralık’ta İstanbul’a gitmişti.





Şile’de sevgilisi Ece Ronay’ın kaldığı bungalovlar bölgesinde inmişti.





4 Aralık’ta yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmıştı.





Dönemin Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan, Sertçelik’in İstanbul’a gittiğinden haberdardı.





Şimdi bu firara ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.





Sertçelik’in Ankara’ya taşındığı 06 DRH 258 plakalı aracın 1 Aralık 2023 günü Ankara, Bolu, Düzce ve Sakarya’da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktalarından geçerken görüntüsü var. En son saat 22.24’te Sakarya’da kaydı bulunuyor.





Bir sonraki görüntüsü ise Ankara’ya dönüş istikametine ait.





Yani, aracın Kocaeli ve İstanbul’a gidişine dair kayıt bulunmuyor. Aynı gün geri dönüşüne ilişkin PTS görüntüleri Kocaeli’den başlıyor.





Polisin hazırladığı araştırma tutanağında, 3 saat 37 dakikalık kayıp zamandan söz edilerek, şöyle deniyor:





“İstanbul istikametine giden aracın 10 numaralı PTS kaydının Sakarya’da saat 22.24’te olduğu, bir sonraki PTS kaydının Ankara istikametine doğru gidiş güzergahının başlangıcı olan 11 numaralı PTS olduğu, ikisi arasında geçen 3 saat 37 dakikalık zaman diliminde mevcut emniyet bilgi sistemleri üzerinde bulunan kayıt türlerinden (PTS, yakıt istasyonu, AVM vb) herhangi birinin kaydı bulunmadığı…”





“Aracın İstanbul’da PTS kaydı bulunmadan Ankara’ya döndüğü” belirtiliyor.





Sertçelik’in taşındığı araç nasıl olur da PTS kaydına takılmaz? Acaba teknik bir sorun mu yaşandı?





Yoksa müdahale mi oldu?





Sertçelik, gerçekten Şile’ye gitti mi?





Yoksa İstanbul’a varmadan araçtan indi mi?





Bu 3 saat 37 dakikalık karanlığın aydınlatılması gerekiyor."