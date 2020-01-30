Samanyolu Haber /Spor / Sergen 14 yıl sonra Beşiktaş'ta: 21 bin kişi geldi... /30 Ocak 2020 20:42

Sergen 14 yıl sonra Beşiktaş'ta: 21 bin kişi geldi...

Beşiktaş, teknik direktörlük için el sıkıştığı eski futbolcusu Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi. İmza törenini izlemeye 21 bin taraftar geldi.

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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Vodafone Park’ta 21 bin Siyah-Beyazlı taraftarın önünde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 14 yıl sonra Kartal Yuvası’na teknik patron olarak geri döndü.

Beşiktaş’ın efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2006’da ayrıldığı Siyah-Beyazlı kulübe tam 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü. Yalçın, Vodafone Park’ta yaklaşık 21 bin taraftarın önünde imza atarken gösterilen ilgi ise büyüktü. Sergen’in yuvaya dönüşü camiada da coşkulu karşılandı. Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı son resmi maçta 8 bin 500 taraftar Erzurumspor kupa karşılaşmasını tribünden takip etmişti. Siyah-Beyazlılar kulübün efsanesine sahip çıktı.

SERGEN 19.03’TE SAHAYA ÇIKTI

Abdullah Avcı ayrılığının ardından Sergen Yalçın ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Vodafone Park’ta taraftarı önünde imza töreni yaptı. Taraftarların stat önünde uzun kuyruklar oluşturduğu imza töreni için kapalı tribün doldu. Sonrasında kale arkası tribünlerine de taraftar alındı. Saatler tam 19.03’ü gösterdiğinde sahaya çıkan Sergen Yalçın, tribünlerin büyük coşkusuyla karşılaştı. Sergen Yalçın’ın imza töreninde yönetim kurulu üyeleri de tam kadro sahada yer aldı. İmza töreni öncesinde stat ekranlarında Sergen Yalçın için hazırlanan özel video gösterildi.

İlk olarak başkan Ahmet Nur Çebi açıklama yaparak, “Abdullah Avcı’ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş’a güç veren taraftarın bu desteğine devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM

Ardından sözü alan Sergen Yalçın, yoğun tezahüratlar eşliğinde sözlerine başladı. “Arkadaşlar çok heyecanlıyım” diyen Beşiktaş efsanesi, “Rica ediyorum, iki cümle söylersem yeterli olacak. Çok heyecanlıyım, belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu imkanı verdiği için. Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek… Ayrı ayrıca herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Beşiktaş taraftarlarının meşaleler yaktığı imza töreninde Sergen Yalçın tribünleri selamlayarak birkaç tane futbol topunu tribünlere gönderdi. Öte yandan Beşiktaş taraftarları, Ahmet Nur Çebi’nin sözlerine başlamadan önce “Hesap sorsana, hesap sorsana Fikret Orman’a hesap sorsana!” tezahüratı yaptı.
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