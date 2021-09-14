Samanyolu Haber /Medya / Sergen istedi Acun kabul etmedi /14 Eylül 2021 21:41

Sergen istedi Acun kabul etmedi

Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı olan Borussia Dortmund mücadelesinin maçların yayın hakkını alan Acun Ilıcalı'nın şifreli medya platformu Exxen yerine şifresiz olarak TV8 üzerinden yayınlanması talebi, Ilıcalı tarafından kabul görmedi.

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Program yayıncısı, medya patronu Acun Ilıcalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund mücadelesinin ücretsiz yayınlanması çağrısına yanıt verdi. Ilıcalı, "Yarın Beşiktaş maçını izlerken 'Şu oyuncu oyuna girsin' diye düşünüp istesem, Sergen onu uygulamaya geçirebilir mi? Dolayısıyla burada herkesin kendi alanında, kendi işi var" dedi.

Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulunmuş, maçın TV8'den yayımlanması için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunmuştu. Yalçın, "Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir" demişti.

Haber Global'de Yalçın'a cevap veren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların istekleri normal olabilir, saygısızlık etmeyeyim. Sergen hoca çok sevdiğim, başarısıyla mutlu olduğum bir insan. Sergen'in isteği gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de bir maç izliyorum, şu oyuncu oynasın istiyorum.

"Yarın Beşiktaş maçını izlerken 'Şu oyuncu oyuna girsin' diye düşünüp istesem, Sergen onu uygulamaya geçirebilir mi? Dolayısıyla burada herkesin kendi alanında, kendi işi var. Şampiyonlar Ligi parası diye bir para var, Beşiktaş'ın aldığı.

"UEFA herhalde para basmıyor, bunu yayın hakları gibi gelirlerden alıyorlar. Bizim, Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz paralar zaten kulüplerimize gidiyor. Biz, UEFA'ya para ödüyoruz ve UEFA o parayı dağıtıyor.

"O zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da aynı şekilde yapmam lazım. Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim. Daha çok Türk futboluna destek olalım.

"6 yıldır bedava yayınlanmıyor Şampiyonlar Ligi. Hadi Acun bedava yayınla diyorlar. İlk maçı bedava yayınladıktan sonra, ikinci maçta ne değişecek? Öbür maçta üye olmayacaklar mı? Ben rica edeyim o zaman, 10 gün önce üye olsunlar da maçı izlesinler."
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