Sergen Yalçın: Bu görüntü fake

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1'lik Sporting Lizbon mağlubiyetine ilişkin olarak, "Üzgünüz, beklediğimiz bir skor değildi. Çok zor bir kulvarda oynuyoruz, buradaki takımlar hataları affetmiyor. 1-4'lik bir maç oynamadık, skoru çevirecek fırsatlar yakaladık ve iyi mücadele ettik. Söylenecek pek bir şey bulamıyorum" dedi.





UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.





Yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Rakibi analiz ettik ama böyle bir gol göremedik. Batshuayi de çok şanssız, vuruyor ama bir türlü girmiyor. Şans faktörü rakibimizin yanındaydı. Skor, sahada oynanan oyunu yansıtmıyor. Bu maçtan ders çıkarılacak bir şey yok" dedi.





'Sadece skordan dolayı üzüntülüyüm'





Maçın son dakikalarında oyuncularının maçtan koptuğunu belirten Sergen Yalçın, "Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil" ifadesini kullandı.

Sadece skordan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Yalçın şunları söyledi:



