Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın: Bu görüntü fake /20 Ekim 2021 00:41

Sergen Yalçın: Bu görüntü fake

4-1'lik Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake. Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar" dedi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1'lik Sporting Lizbon mağlubiyetine ilişkin olarak, "Üzgünüz, beklediğimiz bir skor değildi. Çok zor bir kulvarda oynuyoruz, buradaki takımlar hataları affetmiyor. 1-4'lik bir maç oynamadık, skoru çevirecek fırsatlar yakaladık ve iyi mücadele ettik. Söylenecek pek bir şey bulamıyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Rakibi analiz ettik ama böyle bir gol göremedik. Batshuayi de çok şanssız, vuruyor ama bir türlü girmiyor. Şans faktörü rakibimizin yanındaydı. Skor, sahada oynanan oyunu yansıtmıyor. Bu maçtan ders çıkarılacak bir şey yok" dedi.

'Sadece skordan dolayı üzüntülüyüm'

Maçın son dakikalarında oyuncularının maçtan koptuğunu belirten Sergen Yalçın, "Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil" ifadesini kullandı.
Sadece skordan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Yalçın şunları söyledi:

'Bu görüntü fake'

Takımı adına işlerin iyi gitmediğini, ortaya konan oyunun 'fake' ve aldatıcı olduğunu anlatan Sergen Yalçın, "Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake. Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar" dedi.

'Derbi maçları her zaman önemlidir'

Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçını hatırlatan Yalçın, "Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız. Yeterli dinlenme süremiz var. Pazartesi gününe iyi hazırlanıp, kazanarak tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Şu anda işler iyi gitmiyor ama toparlanma sürecindeyiz" diye konuştu.

© Sputnik

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