Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın: İki haftadır... /27 Haziran 2020 00:29

Sergen Yalçın: İki haftadır...

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörleri Sergen Yalçın ve Bülent Korkmaz, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın oyuncularının iki haftadır yeteneklerini sahada gösterdiğini söyledi. Konyaspor çalıştırıcı Bülent Korkmaz ise Vida’nın pozisyonuna kırmızı kart verilmemesine tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Konyaspor teknik patronu Bülent Korkamz 90 dakikayı değerlendirdi. Sergen Yalçın, 3-0 biten  maç sonrası “Konyaspor’un 75 dakika 10 kişi oynadı. Değerlendirme yapmak doğru değil. Bugünkü oyunla ilgili çok fazla söylenecek pek bir şey yok. Konyaspor eksik kalınca oyun sadece bize kaldı. İstanbul’da büyük bir takıma karşı eksik kalıyorsanız bu çok zor. Oyunla ilgili çok fazla konuşmak doğru değil, 75 dakika eksik oynadılar, Konyaspor için de çok zor” dedi.

OYNAMIYORSAN NE YAPAYIM SENİN YETENEĞİNİ

Futbolcuların yeteneklerini sahada göstermek zorunda olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, “Oyuncular var olan özelliklerini sahaya yansıtmazsa zaten problem olur. Herkesin oyunculardan farklı farklı beklentileri var. Oyuncular sorumluluk alıp, özelliklerini ön plana çıkartırsa bizim işimiz daha kolay oldu. İki haftadır ileri uçtaki arkadaşlarımız sorumluluk almaya başladı ve skor da yapıyorlar. Ben yetenekliyim, e oynamıyorsan ben ne yapayım senin yeteneğini. Sahada göstereceksin yeteneğini ki bir işe yarasın. Bizim oyuncular son iki haftada bu yeteneklerini gösteriyor” şeklinde konuştu.

BÜLENT KORKMAZ’DAN VİDA TEPKİSİ

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Domagoj Vida’nın kırmızı kartı ve karşılaşmanın geneli için konuşan düşüncelerini paylaştı. Korkmaz, “10 kişi kaldık ve oyundan düştük. Bizim kırmızı gördüğümüz pozisyonun aynısı bana söylenen Vida’nın pozisyonu var, o da kırmızı kart. Beşiktaş ile oynuyorsanız 11’e 11 oynamanız lazım. Bireysel oynarsanız, eksik kalırsanız bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Beşiktaş skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra oyun olarak da karşılık vermek çok zor oldu” ifadelerini kullandı.
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