Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın ile ilgili karar verildi /05 Ekim 2021 21:38

Sergen Yalçın ile ilgili karar verildi

Süper Lig'deki son Demir Grup Sivasspor maçında yaşanan tartışma sonrasında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

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Sergen Yalçın, DG Sivasspor maçındaki 'Sportmenliğe Aykırı Hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR (2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor maçının 42.dakikasında Beşiktaş oyuncusu Can Bozdağan ceza sahası dışında yerde kalmıştı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu maçı devam ettirmişti. Sergen Yalçın ise bu kararın üzerine sinirine hakim olamamış ve oyunun durması için kenara gönderilen topa vurarak tepkisini göstermişti.

Sergen Yalçın, yaptığı açıklama ile hakeme kesinlikle hakaret etmediğini belirtirken, hakemin verdiğin kırmızı kartın doğru olduğunu söylemişti.
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