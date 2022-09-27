Sergen Yalçın ile ilgili 'Miili Takım' ve 'Hull City' açıklaması

Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluk sonrasında yeni sezonda takıma veda eden Sergen Yalçın ile ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın yayın konuğu oldu. Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın yayın konuğu oldu.

Murat Şahin, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Beşiktaş'tan ayrılık sürecine değinen Şahin, Sergen Yalçın'la ilgili Hull City ve A Milli Takım söylentilerine de cevap verdi.Bazı kulüplerden teklif aldıklarını dile getiren Murat Şahin, "Bize gelen teklifler var, beklentilerimiz de var, bekleyip göreceğiz. Sergen Yalçın'la devam ediyoruz, bireysel olarak antrenörlük yapma gibi bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.Sergen Yalçın'ın Hull City ya da A Milli Takım'ın başına geçeceği yönünde ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Murat Şahin, "Hull City sorusunu pas geçiyorum (Gülerek). Hedeflerimiz var. Herkes A Milli Takım'ın başına geçmek ister, büyük Avrupa takımlarının başına geçmek ister, 4 büyüklerin başına geçmek ister. Ama bunlar sizin planlamanıza göre olmuyor. Onların size ihtiyaç duyup duymadığı önemli. Bu arz-talep işidir. Bu konuda planlama yapmak çok zor." dedi.