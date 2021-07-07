Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın o ismi işaret etti /07 Temmuz 2021 19:56

Sergen Yalçın o ismi işaret etti

Bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadronun güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor

SHABER3.COM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi.

Siyah-beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın’ın, Napoli’de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11’de fırsat bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın dış transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası’nda Belçika Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti.
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