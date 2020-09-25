Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın takımın başına geri döndü /25 Eylül 2020 20:19

Sergen Yalçın takımın başına geri döndü

Sezonun ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesinde corona virüsü testi pozitif Beşiktaş Teknik Direktörü çıkan Sergen Yalçın, karantina döneminin ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Corona virüsü testi pozitif çıktığı için bir süredir karantinada olan Sergen Yalçın da takımın başında yer aldı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı sahada koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. İdman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.30'da özel uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.
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