Sergen Yalçın'dan zehir zemberek açıklama: Haddini bildirin

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in kendisine yönelik sözlerine ilişkin, "TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Bu arkadaşın işine son verin. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz" dedi.





Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuşan Yalçın, "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım. Kaos meydana getirmeyi çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götürdü. Dünya Kupası'na da götürmeyi başarabilirler" ifadesini kullandı.





"TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin"





Sergen Yalçın, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in seminerde kendisine yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:





"Bu adam bir yerlerde seminerler veriyorlardır. Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Diğer teknik direktörler baskı meydana getirmiyorlar mı? Buna kim ne fısıldamış? Sen, Beşiktaş camiasını nasıl karşına alıyorsun? Beşiktaş camiası sana haddini bildirir, onu bil bir defa. TFF'den bir yetkili varsa bağlansın. Bu adama, böyle bir röportaj yapma imkanı nasıl vermişler? Sen hakem eğitmenisin. Sen, hakemlere beni hedef gösterdin. Acaba seminerde benimle ilgili ne söyledin. Sen basına benim hakkımda böyle çekinmeden konuşuyorsan. Kesin, 3-5 maç içinde beni maçtan atarlar.





TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Artık kulübede oturur, maç izlerim. Oluşan bu ortamdan sonra. TFF bünyesindeki bir adam nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Ben şimdi yarın maçtan atılırsam, bunu kim açıklayabilir? Bir hakem beni atarsa, bunu açıklamak zorunda kalacak. Ben bunu soracağım çünkü. Beni kenardan atman için ne yaptım diye soracağım. Uilenberg artık bir taraftır ve Beşiktaş'ın karşısındadır. Şu anda TFF'nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermek.





İspanyolca dersini hoşuma gittiği için alıyorum. İngilizcem var canım... Fransızca zor. İspanyolca hoşuma gidiyor. Aklıma bir gün böyle bir fikir geldi, kurs almaya başladım."





Pjanic açıklaması





Serge Yalçın, Pjanic'i kendisinin transfer ettiğini belirterek, "Kim almış peki? Oyuncuyu bulan benim. Oyuncuyla konuşan benim. Oyuncuyu getiren benim. Bana rağmen mi alınmış oyuncu? Bana böyle bir durum var dediler. Ben de şaka mı yapıyorsunuz dedim. Ben de dedim konuşalım hemen. Benim sorduğum soru, 'Bize gelmek istiyor musun?' oldu. O da bana 'Gelmek istiyorum' dedi. Ben de gel dedim" diye konuştu.