Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'a verilen ceza açıklandı /07 Ekim 2021 21:38

Sergen Yalçın'a verilen ceza açıklandı

Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen ceza açıklandı.

SHABER3.COM

Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor maçındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK yaptığı açıklamada, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Sergen Yalçın'a 1 maç ceza ve 13 bin lira para cezası verdiğini açıkladı.

Sergen Yalçın, aldığı ceza sebebiyle Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın başında olamayacak.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor maçının 42.dakikasında Beşiktaş oyuncusu Can Bozdağan ceza sahası dışında yerde kalmıştı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu maçı devam ettirmişti. Sergen Yalçın ise bu kararın üzerine sinirine hakim olamamış ve oyunun durması için kenara gönderilen topa vurarak tepkisini göstermişti.

Sergen Yalçın, yaptığı açıklama ile hakeme kesinlikle hakaret etmediğini belirtirken, hakemin verdiğin kırmızı kartın doğru olduğunu söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sergen Yalçın'a verilen ceza açıklandı Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

İşte TÜGVA yağmasının detayları

İşte TÜGVA yağmasının detayları

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:48